Al Jazeera: Иран передал США условия прекращения конфликта

Власти Ирана передали США через посредников условия прекращения конфликта, Тегеран ожидает ответа, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи.

Как заявил Мохсен Резаи в беседе с Al Jazeera, Иран поддерживает связь с катарским посредником, который передал условия прекращения конфликта американской стороне, Тегеран ждет ответа Дональда Трампа.

Мохсен Резаи добавил, что условия Ирана включают в себя полное прекращение конфликта, разблокировку замороженных активов страны и снятие морской блокады.

Ранее старший советник президента США по арабским и ближневосточным делам Массад Булос выступил с заявлением, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт с Ираном в скором времени.