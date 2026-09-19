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Al Jazeera: Иран передал США условия прекращения конфликта

Александр Вильф / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Власти Ирана передали США через посредников условия прекращения конфликта, Тегеран ожидает ответа, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи.

Как заявил Мохсен Резаи в беседе с Al Jazeera, Иран поддерживает связь с катарским посредником, который передал условия прекращения конфликта американской стороне, Тегеран ждет ответа Дональда Трампа.

Мохсен Резаи добавил, что условия Ирана включают в себя полное прекращение конфликта, разблокировку замороженных активов страны и снятие морской блокады.

Ранее старший советник президента США по арабским и ближневосточным делам Массад Булос выступил с заявлением, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт с Ираном в скором времени. 
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