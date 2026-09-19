Хегсет отверг сообщения о занижении потерь США в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг сообщения о том, что американское военное ведомство якобы занижает потери военнослужащих в ходе конфликта с Ираном.

Поводом стала публикация The Washington Post. Газета со ссылкой на шестерых американских чиновников сообщила, что число погибших военных США может превышать официальные данные. Пятеро собеседников издания заявили как минимум о 22 погибших, еще один — о 23. В открытой базе Пентагона указаны 18 погибших военнослужащих.

«Это отвратительно и подделка. Полная ложь», — написал Хегсет в соцсети X* в ответ на публикацию. Reuters также подтвердил, что глава Пентагона публично отверг данные WP.

По официальным данным американского военного ведомства на 18 сентября, помимо 18 погибших, ранения в ходе конфликта получили 832 военнослужащих.

The Washington Post, в свою очередь, заявила, что стоит на своем и считает опубликованные сведения достоверными. Газета указывала, что ее информация основана на данных чиновников, знакомых с внутренним учетом потерь Пентагона.

Ранее сообщалось, что, согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, к 1 августа расходы Пентагона на боевые действия против Ирана достигли около $38 млрд. При сохранении высокой интенсивности конфликта ежемесячные расходы могут составлять до $3 млрд.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.