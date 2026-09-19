Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
308

Хегсет отверг сообщения о занижении потерь США в Иране

CNP/AdMedia / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг сообщения о том, что американское военное ведомство якобы занижает потери военнослужащих в ходе конфликта с Ираном.

Поводом стала публикация The Washington Post. Газета со ссылкой на шестерых американских чиновников сообщила, что число погибших военных США может превышать официальные данные. Пятеро собеседников издания заявили как минимум о 22 погибших, еще один — о 23. В открытой базе Пентагона указаны 18 погибших военнослужащих. 

«Это отвратительно и подделка. Полная ложь», — написал Хегсет в соцсети X* в ответ на публикацию. Reuters также подтвердил, что глава Пентагона публично отверг данные WP. 

По официальным данным американского военного ведомства на 18 сентября, помимо 18 погибших, ранения в ходе конфликта получили 832 военнослужащих.

The Washington Post, в свою очередь, заявила, что стоит на своем и считает опубликованные сведения достоверными. Газета указывала, что ее информация основана на данных чиновников, знакомых с внутренним учетом потерь Пентагона.

Ранее сообщалось, что, согласно докладу Бюджетного управления Конгресса США, к 1 августа расходы Пентагона на боевые действия против Ирана достигли около $38 млрд. При сохранении высокой интенсивности конфликта ежемесячные расходы могут составлять до $3 млрд. 

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаИранПентагонПолитикаамериканские военныеПит ХегсетСШАБлижний Восток
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть