Кабмин Великобритании утвердил выделение 8,7 млрд фунтов стерлингов (около 11,4 млрд долларов) оборонному концерну Babcock. Как сообщает Financial Times, средства будут направлены на модернизацию системы технического обслуживания атомных подводных лодок.

Отмечается, что данное соглашение является рекордным в истории этой машиностроительной корпорации.

В Министерстве обороны королевства пояснили, что основная задача данных капиталовложений заключается в ускорении ремонтных работ. Это позволит сократить время пребывания субмарин в доках и, как следствие, «укрепить ядерный потенциал сдерживания Великобритании».

Согласно официальным данным корпорации, реализация пятилетнего контракта обеспечит создание приблизительно трех тысяч новых рабочих мест, а также двух с половиной тысяч позиций для молодых специалистов и выпускников высших учебных заведений.

На фоне этой новости котировки Babcock на Лондонской фондовой бирже продемонстрировали рост на 6,99%.

В настоящее время на вооружении британского флота состоят четыре атомные ракетоносные подлодки класса Vanguard: HMS Vanguard, Vengeance, Victorious и Vigilant.

Эти корабли, спущенные на воду в 90-х годах прошлого века, оснащены баллистическими ракетами Trident II (D5). В соответствии со стратегическим обзором безопасности и обороны от 2021 года, к началу следующего десятилетия их заменят новейшие субмарины класса Dreadnought.

Ранее стало известно, что единственный ледокол ВМС Британии вышел из строя.