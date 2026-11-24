Британские власти приобрели для Украины крупные партии поддельной взрывчатки С4 американского производства. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на результаты собственного расследования.

По данным издания, контракты на поставку сотен тонн вещества Министерству обороны Великобритании получила компания Tripwire South LLC, принадлежащая американскому торговцу оружием Райану Моррису. В документах продукция представлялась как новая, более мощная разновидность С4, превосходящая стандартные образцы по характеристикам.

Однако журналистское расследование показало, что фактически речь шла о более дешевом коммерческом взрывчатом веществе. В нем не обнаружили гексоген — основной компонент пластичной взрывчатки С4.

Закупленную продукцию, как отмечает FT, отправляли на Украину для применения в ударных беспилотниках. Сделки продолжались несколько лет, а стоимость контрактов исчислялась десятками миллионов фунтов стерлингов.

Расследование поставило под сомнение эффективность ускоренной британской системы закупок вооружений для Киева, а также качество проверки поставщиков и контроля за поставляемой продукцией.

Моррис и его компания отвергли обвинения в предоставлении недостоверной информации о безопасности вещества. Они также пригрозили подать в суд на Financial Times из-за публикации результатов расследования.

В свою очередь Москва неоднократно выступала против западных поставок вооружений Киеву. В Кремле также заявляли, что такая помощь препятствует урегулированию конфликта и усиливает вовлеченность стран НАТО.