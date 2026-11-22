Силы обороны Финляндии собираются приобрести тяжелые многоцелевые беспилотные комплексы в 2027 году. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно их данным, опытные образцы новейшей техники в настоящее время проходят испытания в суровых арктических условиях на полигоне Роваярви.

Уточняется, что первоначально беспилотные аппараты будут переданы в действующие подразделения сухопутных войск республики для их оперативного внедрения.

Представители военного ведомства объясняют определенные задержки в процессе интеграции данных систем стремительным развитием соответствующих технологий, а также возникающими логистическими сложностями с поставками комплектующих.

Ранее сообщалось, что в Финляндии призвали НАТО вернуться к границам альянса 1997 года.