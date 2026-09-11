Президент России Владимир Путин заявил, что взгляды бывшего канцлера Германии Гельмута Коля существенно отличались от позиции нынешнего немецкого руководства. По словам российского лидера, Коль не придерживался курса, который сегодня связывают с руководством Христианско-демократического союза Германии.

Как рассказал Путин, Коль рассматривал тесное и добрососедское взаимодействие Германии и России как важное условие стабильного развития Европы. Бывший канцлер, по оценке российского президента, исходил из того, что страны могли бы взаимно дополнять друг друга в различных сферах.

Путин связал такую позицию с представлением Коля о сохранении Европы в качестве самостоятельного центра политического, экономического, интеллектуального и гуманитарного влияния.

При этом российский лидер отметил, что нынешние власти Германии и ряда других европейских государств придерживаются иного подхода к отношениям с Россией.

«В той же Германии сегодняшние власти говорят о том, что они придерживаются курса бывшего руководства Германии, в том числе упоминается имя Гельмута Коля. Я был знаком с Колем. Я могу твердо утверждать, у него не было таких взглядов, которых придерживается сегодняшнее руководство ХДС», — сказал Путин.

Ранее замруководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует пообщаться по телефону с Путиным, как это ранее сделал его предшественник Олаф Шольц.