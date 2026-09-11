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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Путин: Запад после развала СССР почувствовал себя на вершине Олимпа

Кристина Соловьева / РИА Новости
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Владимир Путин, прибывший в пятницу в Индию для участия в саммите БРИКС, высказался о мировоззрении западного сообщества в постсоветский период.

По мнению президента РФ, после завершения холодной войны и распада СССР представители глобалистского Запада уверовали в своё безусловное превосходство. Глава государства отметил, что западные элиты, по сути, сочли себя вправе действовать без оглядки на последствия и были убеждены в собственной непогрешимости.

«Они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на вершине Олимпа и, видимо, полагали, что им, во‑первых, всё позволено, а во‑вторых, что они те, кто ошибок никогда не допускает», — подчеркнул Путин в беседе с журналистами.

При этом он указал на то, что ошибки глобалистского Запада растут как снежный ком. По мнению российского лидера, жители Европы уже осознают, к каким последствиям приведет курс нынешних властей ЕС, чем, в свою очередь, объясняются результаты на выборах в ФРГ.

Помимо этого, Путин предупредил о серьёзных последствиях в случае размещения европейских войск на украинской территории.
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