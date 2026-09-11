Путин: Россия много раз говорила о неприемлемости расширения НАТО

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Индию вновь акцентировал внимание на принципиальной позиции Москвы по вопросу расширения НАТО.
Глава РФ, прибывший в пятницу в Нью‑Дели для участия в саммите БРИКС (визит рассчитан на три дня), подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о недопустимости продвижения альянса на восток.
«Мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток», — подчеркнул российский лидер.
Также Путин предупредил о серьёзных последствиях в случае размещения европейских войск на украинской территории.