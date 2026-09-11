Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны оказывали прямую поддержку сепаратистским движениям на Кавказе. По его словам, подобная политика была направлена на дальнейшее ослабление и распад России.

Путин связал действия Запада с попытками усилить давление на Россию различными способами. Он заявил, что на определенном этапе для этого использовались террористические группировки и сепаратистские силы на Кавказе, а позднее - другие инструменты воздействия.

В настоящее время, по утверждению российского президента, западное давление реализуется через поддержку украинских властей, которых он характеризует как неонацистский режим. Путин подчеркнул, что, несмотря на смену методов, попытки оказать давление на Россию, по его мнению, продолжаются.

Ранее Путин в ходе визита в Индию вновь акцентировал внимание на принципиальной позиции Москвы по вопросу расширения НАТО. Он подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о недопустимости продвижения альянса на восток.