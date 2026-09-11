Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с РФ

Президент России Владимир Путин предупредил о серьёзных последствиях в случае размещения европейских военных на украинской территории.

В беседе с журналистами глава государства прямо обозначил риски. По его словам, любые планы по вводу войск на Украину фактически будут равнозначны вступлению в военный конфликт с Россией.

«Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», — подчеркнул российский лидер.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Путин также указал на то, что БРИКС формирует контуры нового справедливого и демократического миропорядка.