Будущий монарх Великобритании принц Уильям намерен лишить своего брата Гарри титула после восшествия на престол. Как передает Daily Mail, об этом сообщил писатель Том Сайкс в новой книге Dukes Of Hazard.

По утверждению автора, наследник британской короны уже приступил к разработке масштабной реструктуризации института монархии. Ключевая концепция реформы предполагает превращение титулов и обращения «Его или Ее Королевское Высочество» из автоматического права по рождению в аналог служебной должности для работающих членов династии.

Согласно представленному плану, привилегии сохранят исключительно те родственники, которые исполняют официальные обязанности от имени короны. Дети герцога и герцогини Сассекских, семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет, также утратят княжеские титулы и приставку HRH. Под данные изменения попадут и сами Гарри с Меган.

«Если вы работающий член королевской семьи — выезжаете в туры, занимаетесь дипломатией, представляете правительство, — то вы будете носить титул и получите содержание, зарплату и жилье. Одно жилье», — приводит Сайкс слова друга принца Уильяма.

Собеседник писателя отметил, что остальные родственники не получат ни титула, ни субсидированного жилья, ни особых привилегий, но смогут как частные лица свободно строить жизнь и зарабатывать любым законным способом. При этом реформа «не является жестоким лишением привилегий».

Преобразования затронут и собственных детей Уильяма и Кейт. Одиннадцатилетняя Шарлотта и восьмилетний Луи по достижении совершеннолетия смогут добровольно отказаться от титулов ради независимой карьеры. Судьба девятилетнего Джорджа как прямого наследника, по данным газеты, уже «зафиксирована».

Для реализации задуманного Уильяму, согласно консультации с конституционными советниками, достаточно будет издать жалованные грамоты. Это тот же правовой механизм, который король Георг V использовал в 1917 году для закрепления действующих правил.

Окружение принца полагает, что реформа получит широкую общественную поддержку, поскольку публика давно устала от чрезмерных расходов на разросшийся королевский двор.

В Кенсингтонском дворце от комментариев по поводу содержания книги отказались.

Ранее сообщалось, что принц Гарри подал иск к Daily Mail за взлом телефона.