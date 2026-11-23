В китайском Шэньчжэне прошла 33-я неформальная встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В ходе неё главы Китая, России и США провели первую в истории трёхстороннюю очную встречу, обменявшись мнениями по поводу поддержания мира во всём мире и содействия стратегической стабильности со стороны крупных стран.

С учётом небывалых за столетие глобальных тектонических перемен эта встреча отвечает ожиданиям международного сообщества, считает Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй. Она открывает новую модель координации и взаимодействия крупных стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй. Фото: пресс-служба Посольства КНР в РФ

Ответственность великой державы

«Добрые отношения между крупными странами делают мир безопасным, а конфронтация между ними погружает мир в хаос». «Доброе взаимодействие больших стран представляет собой не один из возможных вариантов, а безальтернативный выбор». Эти слова Председателя Си Цзиньпина выражают общее чаяние международного сообщества.

Более 80 лет назад Китай, Россия и США, сражаясь плечом к плечу против фашизма, показали, что различия в общественном строе и путях развития не помешали им объединить усилия во имя общей цели. В настоящее время глобальные вызовы так переплелись, что ни одна страна не в состоянии в одиночку справиться с ними.

Китай выстраивает отношения с крупными странами исходя из необходимости защищать мир во всём мире и содействовать общему развитию. Он укрепляет китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, простраивает конструктивные, стратегические и стабильные отношения с США, содействует формированию архитектуры взаимосвязей крупных стран в духе мирного сосуществования, стабильности и сбалансированного развития.

Смысл сосуществования крупных держав состоит не в том, чтобы устранить все разногласия, а в том, чтобы не допустить их перерастания в конфронтацию. Не в том, чтобы добиваться сиюминутной победы, а в том, чтобы оберегать долгосрочные общие интересы человечества. Искреннее общение лицом к лицу позволяет прояснять стратегические намерения, укреплять взаимное доверие и расширять пространство сотрудничества, привнося в неспокойный мир столь ценные сегодня стабильность и определённость.

Китайский ответ: четыре тезиса

Как крупные страны должны выстраивать отношения между собой, чтобы совместно быть гарантами мира во всём мире?

Председатель Си Цзиньпин озвучил четыре соображения, сформулировав китайский вариант ответа на этот важный в нынешнее время вопрос.

Первое: придерживаться принципа взаимного уважения. Речь идёт об уважении суверенитета и территориальной целостности стран, уважении их самостоятельного выбора социального строя и пути развития, уважении коренных интересов и ключевых озабоченностей, а также о приверженности принципу невмешательства во внутренние дела других стран.

Для этого необходимо заблаговременно поддерживать контакты и взаимно учитывать позиции, действовать взвешенно в актуальных и чувствительных вопросах, касающихся друг друга, и не переходить через «красные линии».

Второе: придерживаться принципа мирного сосуществования. Попасть в «ловушку Фукидида» нам не было суждено никак. В дальнейшем всё будет зависеть от выбора крупных стран.

Китай, Россия и США должны быть партнёрами и друзьями, отказаться от конфликтов и конфронтации, отстаивать базовый принцип мирного сосуществования, твёрдо защищать послевоенное мироустройство, стоять на страже целей Устава ООН, отстаивать итоги Второй мировой войны, которые достигнуты ценой огромных жертв.

В ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана – необходимо прилагать все усилия для её предотвращения.

Третье: придерживаться принципа взаимовыгодного сотрудничества. Китай, Россия и США имеют разные потенциалы развития и сильную экономическую взаимодополняемость. А потому следует наращивать торгово-экономическое сотрудничество, расширять его ради взаимной выгоды, а не заниматься разъединением и разрывом цепочек.

Перед лицом серьёзных вызовов глобальной энергетической безопасности следует укреплять контакты и координацию, совместно обеспечивать стабильность и бесперебойность цепочек производства и поставок ТЭК, защищать безопасность и стабильность глобального энергетического рынка.

Четвёртое: придерживаться принципа диалога и консультаций. Китай, Россия и США должны поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровне, обеспечивать слаженные каналы контактов на разных уровнях.

Нужно создавать механизмы для урегулирования кризисных ситуаций и их предотвращения, снижать риски неверных оценок, держать под контролем разногласия и не допускать эскалации трений, а также подталкивать вовлечённые стороны горячих точек к разрешению споров политико-дипломатическими средствами.

Эти четыре соображения тесно связаны между собой и в совокупности отражают логику действий крупных стран на пути совместного мирного продвижения вперёд.

Декларация о мире

Декларация глав государств КНР, РФ и США о мире воплотила консенсус, достигнутый в ходе встречи, в совместные обязательства трёх сторон.

Каковы эти обязательства? Содействовать реформированию ООН, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы. Увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки, поддерживать стабильные энергопоставки. Признать основополагающее значение принципа согласия государств и соблюдения иммунитетов официальных лиц государств, подтвердить, что Международный уголовный суд и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. Вести диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия.

Эти положения перекликаются с четырьмя соображениями Председателя Си Цзиньпина. Закрепление их в совместной декларации глав трёх государств означает, что китайская инициатива возведена в ранг общей воли крупных держав.

Декларация затрагивает как коренные принципы глобального управления, так и реальные озабоченности в сфере безопасности. Она свидетельствует, что даже при наличии разногласий крупные страны способны и обязаны вести прагматичное сотрудничество исходя из общих интересов.

При этом общение лидеров трёх стран призвано придать импульс многостороннему сотрудничеству в рамках ООН, а не утверждать доминирование. Ответственность крупных держав не означает, что они претендуют на привилегии, и тем более не даёт им оснований игнорировать право других государств на равноправное участие в глобальных делах.

«Посеянные сегодня семена непременно дадут всходы, вырастут и принесут богатые плоды», – сказал глава КНР после встречи. Но чтобы семена выросли в большое дерево, необходимо достигнутый консенсус реализовывать в действиях и достичь практических результатов.

Китайская сторона будет вместе с Россией и США всесторонне и эффективно реализовывать важные договорённости, продолжать укреплять контакты, углублять диалог, брать на себя ответственность перед лицом актуальных вызовов. Мы продолжим содействовать миру через сотрудничество и подлинную многосторонность, твёрдо защищать международную систему с центральной ролью ООН и порядок, основанный на международном праве, непрерывно продвигать строительство инклюзивной экономической глобализации и равноправного упорядоченного многополярного мира.

Мы верим, что мирные ориентиры, определённые на шэньчжэньской встрече, непременно помогут преодолеть бури, осветят путь вперёд и будут содействовать построению прекрасного будущего мира.