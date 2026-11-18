Фракция ХДС/ХСС, возглавляемая канцлером Германии Фридрихом Мерцем, выступила за пересмотр условий получения немецкого гражданства. Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект закона, подготовленный заместителем председателя фракции Гюнтером Крингсом и представителем по вопросам правовой политики Александром Тромом.

Авторы инициативы предлагают увеличить обязательный срок проживания в Германии для претендентов на гражданство с пяти до восьми лет. Также документ предусматривает пересмотр правил предоставления двойного гражданства: немецкий паспорт в качестве второго гражданства предлагается выдавать лишь в исключительных случаях.

Еще одно изменение касается требований к знанию немецкого языка. Вместо действующего уровня B1 мигрантам хотят установить минимальный порог B2.

Ранее Бундестаг отменил процедуру ускоренного получения немецкого гражданства.