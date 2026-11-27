Развитие российского сельского хозяйства «вредит» французским аграриям, сама Россия из покупателя зерна превратилась в конкурента Парижа, а успехи Москвы «ударили по Франции со всей силой». Об этом заявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

Как Россия «ударила» по Франции

Цифры потерь, которые Франция понесла после «страшного удара» России, французский лидер, разумеется, не привел, однако добавил, что из-за «геополитической напряженности» Париж также потерял доступ к рынкам Северной Африки, которые для сельскохозяйственного сектора страны были очень важны. Позор, отставка, суд. Стало известно о документах с компроматом на Макрона Подробнее

В 2022 году, напомним, Евросоюз в качестве одной из мер поддержки Киева отменил импортные квоты на украинскую сельхозпродукцию, что вызвало массовые протесты фермеров: дешевое украинское зерно вызвало падение цен на европейском рынке и не соответствовало местным стандартам. Аграрии перекрывали движение на ключевых трассах, а входы в административные здания «украшали» навозом и тюками с сеном. Зародилась волна протестов в странах Восточной Европы, близких к Украине, и вскоре захватила практически весь союз. В прошлом году евробюрократы решили восстановить квоты на украинскую агропродукцию, однако недавно столкнулись с новой напастью: из-за ударов России по черноморским портам Киев решил переориентировать экспорт зерна на страны Балтии и на покрытие логистических расходов запросил у европейских «партнеров» еще 2 млрд евро.

Русофобия — это болезнь

«У русофобии сейчас те же корни, что и у антисемитизма в XX веке. И что бы у Макрона ни происходило, виноваты в этом будут русские, он искренне в этом уверен. Это больной человек, ведь русофобия, как и антисемитизм, это болезнь, — считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов, с которым поговорил aif.ru. — Россия своим хлебом кормит полмира, и Франция в поставках зерна никогда не была и не будет конкурентом, даже из бывших африканских колоний Париж был вынужден уйти в том числе благодаря позиции России. Макрон же досиживает последние дни. Еще раз стать президентом Франции ему не позволяет закон, да и занять какую-то общеевропейскую позицию — например, сменить Урсулу фон дер Ляйен — тоже явно не получается. Просто потому что Франция, Пятая республика, находится на грани развала, Макрон подвел ее к черте разрушения государственности, и сегодня все больше и громче говорят про Шестую республику и приход нового де Голля». ЕС остался без бюджета. Мерц поругался с Макроном из-за денег Подробнее

Президентские выборы во Франции намечены на апрель-май следующего года.

«Я уверен, что внутри Франции найдутся политики и лидеры, которые смогут учредить Шестую республику и развивать свою государственность в интересах французов, — добавил Мартынов. — Пока же Макрон в русофобском бреду в очередной раз несет пургу, и в ближайшее время французские фермеры вполне могут приехать к Елисейскому дворцу с самосвалом навоза».

Во Франции за выпад в сторону России Макрона уже «прижали»: как заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, «именно Макрон и поддерживаемый им ЕС несут полную ответственность за происходящее», а президент зачем-то оправдывает ситуацию во Франции некой внешней «неизбежностью».