Масштабный коррупционный скандал на Украине вокруг ОПГ «Химпром», известный как дело «Карфаген», обрастает всё новыми подробностями. Фигуранты дают показания, генералы СБУ выходят из СИЗО под многомиллионные залоги, а бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник предупреждает: обнародованные «плёнки» — лишь верхушка айсберга. По его мнению, в материалах следствия могут всплыть имена первых лиц государства, но реальной борьбы с коррупцией на Украине никто не ведёт — Запад лишь «надевает намордник» на слишком зарвавшуюся власть.

Все основные фигуранты на свободе

Дело «Карфаген», связанное с деятельностью ОПГ «Химпром», о «крышевании» мошеннических кол-центров и наркоторговле, расследуется с подачи НАБУ и САП. Однако, как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник, несмотря на доказанную связь СБУ с преступными элементами и участие высокопоставленных должностных лиц в преступлениях, реальных последствий для фигурантов нет.

«Все в рамках "плёнок Миндича" уже на свободе. Некоторые даже сняли браслеты, такие как бывший министр энергетики Голущенко, а также Ермак. Все на свободе», — подчеркнул Олейник.

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А генерал СБУ Дука, арестованный в рамках дела, провел в СИЗО лишь неделю — за него внесли залог в 1,4 миллиона долларов.

Эксперт убеждён, что главная цель Запада — не наказать виновных, а ограничить аппетиты украинской власти.

«Задача западных кураторов — надеть немножко намордник на Зеленского и остальных. На Западе размышляют так: "Ну что ж, мы даём, даём деньги, а вы всё по карманам, по карманам". И не более того. Потому что задача, которая поставлена перед Зеленским этой бандой с Запада, — это продолжение войны, и он её выполняет», — отметил собеседник издания.

Особое внимание Олейник обратил на беспрецедентное поведение руководителя наркокартеля Буркина, находящегося в Мексике. Тот готов давать показания против украинской власти.

«Я впервые вижу, чтобы руководитель наркокартеля давал показания и готов был идти на сотрудничество против власти, персонально называя всех преступниками. Как правило, они не идут ни на какое сотрудничество, ибо это, как говорят в их мире, западло — с властью иметь дело. А он готов. Причём он не арестован. Сделка со следствием. Он на свободе — и говорит: "Я готов"», — сказал Олейник.

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«Бомба» с фамилией Зеленского

По мнению Олейника, следствие может очень скоро обнародовать еще информацию из материалов дела.

«Я сошлюсь на два свидетельства. Сам Буркин говорит о том, что опубликованные данные — это 5% от всей правды, которая остаётся скрытой от людей. И сошлюсь на руководителя следственной группы НАБУ Абакумова, который заявил: "Ребята, то, что вы увидели и услышали, — это ещё цветочки. В материалах следствия много всего другого — того, что пока нельзя раскрывать". Но если это есть в материалах следствия, поверьте, вскоре появится и в публичной плоскости. Уверен, что там бомба самая натуральная», — сказал он.

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«Бомбой» станут не столько суммы, сколько фамилии.

«Не исключаю, что там есть фамилия Зеленского, и она звучит очень громко и недвусмысленно. Потому что к нему всё ближе и ближе подбираются. Если уже имена Андрея Ермака и Олега Татарова не скрывают, значит, скоро зазвучит фамилия самого Зеленского», — отметил Олейник.

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Он также указал на эскалацию межведомственной борьбы на Украине.

«Межведомственный конфликт уже происходит — банда на банду. СБУ против НАБУ, СБУ против Главного управления разведки. Сейчас, исходя из заявлений Дуки, они будут давать сдачи НАБУ и САП, а "набушники", защищаясь, начнут публиковать остальные материалы по делу "Химпрома" и другим коррупционным расследованиям. При том, что сами НАБУ и САП — не святые и тоже хотят кушать. Поэтому компромата вывалят ещё много», — уверен эксперт.

Отставка Зеленского невозможна

Говорить об отстранении Зеленского от власти до конца года из-за дела «Карфаген» невозможно, считает Олейник. Для этого необходимо провести выборы, да и Запад не желает отставки главы киевского режима.

«Чтобы отстранить Зеленского, нужно соблюсти минимальные правила, Запад это любит. Что значит отстранить? Провести выборы. Но выборы провести невозможно. Да и не хочет Запад этого», — сказал он.

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Даже при добровольном сложении полномочий, скажем, по состоянию здоровья, возникают юридические сложности.

«По Конституции Украины Зеленский должен лично прочитать заявление об отставке в парламенте. Но я даже не представляю, как он выйдет оттуда. Сразу появятся возгласы типа "Ты шо, нас бросил?" Там же все повязаны. Поэтому я не вижу здесь вариантов, кроме одного: что-то прилетит случайно туда, куда приедет Зеленский. А так Запад будет держать его до последнего», — уверен Олейник.

По его словам, Зеленский сам не стремится покидать свой пост: власть стала для него формой безопасности и источником дохода, а также возможностью играть роль на западной сцене.

«Власть для него — это форма безопасности и источник больших денег. И он же артист, ему нравится играть свою роль. К тому же Зеленскому присуща гордыня. Я посчитал: с 2022 года 40% времени он находится дома и 60% — за рубежом. На Украине ему никто не аплодирует, в родной город Кривой Рог он ехать не хочет. А на Западе его встречают с шиком, король обнимает. Зеленский хочет славы, поэтому зарубежные гастроли у него в приоритете. И Запад поощряет его политику, немножко приструнивая иногда, чтобы воровал меньше, поэтому он будет пакостить дальше», — заключил Олейник.