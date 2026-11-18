Американские военные сообщили о проведении испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевого заряда.

Пуск ракеты проведен с расположенной в штате Калифорния базы космических сил Ванденберг. Информация об испытаниях опубликована на ее сайте.

«Командование глобальных ударных сил ВВС США провело во вторник в 23.01 по тихоокеанскому времени испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда», - говорится в публикации.

Сообщается, что проведение испытаний ракеты было запланировано еще несколько лет назад.

Ранее стало известно о проведении Северной Кореей испытаний новейшего торпедного оружия.