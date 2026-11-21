Второй федеральный судья выступил против планов президента США Дональда Трампа построить Триумфальную арку стоимостью 1 миллиард долларов рядом с Арлингтонским национальным кладбищем. Об этом сообщает New York Post (перевел aif.ru).

Судья Леони Бринкема, назначенная на должность во время президентства Билла Клинтона, заявила, что намерена вынести предварительный запрет на строительство 250-футового монумента. Она назвала действия администрации «поспешной работой, не имеющей под собой правовой основы».

Ранее Совет округа Арлингтон в американском штате Вирджиния подал иск против Министерства внутренних дел США и Службы национальных парков, требуя остановить строительство триумфальной арки в честь Трампа.