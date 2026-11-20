В китайском Шэньчжэне, на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), руководители трёх крупнейших держав — России, Соединённых Штатов и КНР — сели за один стол без посредников. Разговор в резиденции Qilin Mountain Villa занял примерно полтора часа, а его финалом стало подписание декларации о мире.

Стороны договорились реформировать ООН для более эффективного ответа на глобальные вызовы, увеличить производство и поставки нефтепродуктов, подтвердив важность стабильных энергопоставок. Кроме того, был закреплён принцип согласия государств и иммунитетов официальных лиц — МУС и подобные структуры «не должны злоупотреблять полномочиями». Четвёртый пункт признал, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», а также зафиксировал договорённость вести диалог по снижению ядерных рисков и нераспространению.

На Западе эта встреча вызвала настоящую панику. Как заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии aif.ru, желающих бесконечно финансировать Украину становится всё меньше.

«Венгрия отказывается, Болгария, Франция... По крайней мере, у них нет просто на это финансовых возможностей. Польша готова передавать старые самолеты, но отказывается финансировать Киев. Так или иначе, единства в отношении Украины в Европе нет. И Зеленский понимает все угрозы, которые возникают из-за этого», — подчеркнул он.

По его убеждению, Зеленского и «коалицию желающих» крайне беспокоят итоги переговоров в Китае.

«Они делали всё, чтобы эту встречу предотвратить, но она всё же состоялась. И прошла даже лучше, чем ожидалось. Публичные заявления, которые мы слышали, дают нам основания полагать, что этап мирового беспорядка, который длился больше 30 лет со всеми переворотами, конфликтами, безумными политиками, подходит к концу, а мы встаём на путь создания мирового порядка. Это не значит, что это произойдет завтра, на это понадобится время и достаточно много, но направление взято правильное, мы будем уверенно в нём двигаться», — добавил Килинкаров.

Экс-нардеп считает, что время политиков, вносивших деструктив в ситуацию в мире, подходит к концу.

«Приходит конец политике абсолютно безумной, непродуманной и бесцельной, вредящей взаимоотношениям между отдельными странами и безопасности мира в целом. Все эти политики уйдут в прошлое. И Зеленского я отношу именно к таким политикам, кто в будущем не будет востребован», — подытожил он.

Трехсторонний саммит в Китае не просто состоялся вопреки попыткам его сорвать, но и обозначил тектонический сдвиг в мировой политике, оставив западных ястребов в растерянности и панике.