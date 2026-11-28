В декабре в России начнут действовать новые правила оформления патентов для мигрантов и выдачи разрешений на привлечение иностранцев на работу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией позволит и новый ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».

Володин подчеркнул, что приезжающие в Россию иностранцы должны соблюдать законы РФ, знать русский язык и с уважением относиться к культуре и традициям страны.

С декабря будет усилен контроль за доходами иноагентов благодаря усовершенствованию механизма обмена данными по операциям, счетам и вкладам таких лиц. Теперь Минюст РФ будет запрашивать необходимую информацию по электронной форме. Банки и органы власти обязаны направлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности иностранных агентов в течение 3 дней после получения запроса. Спикер Госдумы подчеркнул, что меры призваны пресечь противоправную деятельность тех, кто предал Россию.

Банки и микрофинансовые организации будут обязаны незамедлительно передавать в бюро кредитных историй данные о договорах потребзайма для предупреждения возможного мошенничества. Мера должна помочь противодействовать мошенникам.

Ранее Володин заявил, что наказание за дискредитацию ВС РФ могут ужесточить.