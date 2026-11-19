Законодательный орган Дании поддержал договорённость о безопасности с американской стороной. Этот документ даёт Вашингтону более широкие возможности для размещения своих военных в Гренландии.

Договор, который расширяет условия присутствия войск США на острове, был подписан представителями America, Дании и Гренландии 22 сентября. Подписанный документ является дополнением к оборонному соглашению по Гренландии, действующему с 1951 года. Кроме того, им предусматривается появление новых военных объектов: в Нарсарсуаке, расположенном на юге острова, и в Местерсвиге — на восточной его части.

В датском парламенте за ратификацию документа свои голоса отдали 109 депутатов. Ни один народный избранник не проголосовал против. Трансляция заседания шла на сайте законодательного органа.

Ранее, в начале ноября, данное соглашение одобрил и парламент Гренландии.

Ранее сообщалось, что Гренландия переведёт часы на два часа назад осенью 2027 года.