Верховный суд Испании информировал о прекращении уголовного преследования в отношении экс-главы правительства автономного сообщества Каталония Карлеса Пучдемона, обвиненного в подстрекательстве к мятежу и растрате.

«Уголовная палата Верховного суда объявила об отмене любой потенциальной уголовной ответственности в связи с амнистией в отношении бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона», - говорится в судебном постановлении.

Также от уголовного преследования по решению суда освобождены бывшие члены регионального правительства Антони Комин и Луис Пуч.

Отметим, закон об амнистии участников каталонского движения за независимость вступил в силу в июне 2024 года. Однако Верховный суд оставлял в силе действие национального ордера на арест Пучдемона, так как считает, что преступление, связанное с растратой госсредств, в которой обвинялся экс-глава Каталонии, не подпадает под амнистию.

Напомним, полицейские арестовали Пучдемона в аэропорту сардинского города Альгеро в сентябре 2021 года. Однако апелляционный суд на Сардинии освободил его, а затем он получил разрешение покинуть страну.