Эксперт по языку тела Лиллиан Гласс в комментарии для New York Post заявила, что синхронная походка Дональда Трампа и Си Цзиньпина во время встречи в аэропорту Шэньчжэня является показательным знаком взаимопонимания лидеров, сопоставимым по силе с их объятиями.

Председатель КНР лично вышел на лётное поле, чтобы поприветствовать американского президента. Так он ответил на церемонию, устроенную Трампом для него в сентябре на базе Эндрюс под Вашингтоном. Си Цзиньпин прошёл по красной ковровой дорожке навстречу Трампу, лидеры обменялись рукопожатием и обнялись. Далее они вместе присутствовали при исполнении американского гимна и во время воздушного парада.

Особое внимание Гласс уделила нюансам невербального взаимодействия. Эксперт отметила, что положение ног и осанка политиков выглядели удивительно согласованными, что визуально подчёркивало их единство. Хотя ритм их шага не соответствовал строгому строю маршевого оркестра, лидеры двигались в едином темпе. По мнению Гласс, такая синхронность — один из самых выразительных сигналов взаимной настроенности и внимания друг к другу.

Ранее в сети также были обнародованы кадры проезда кортежа президента России Владимира Путина по улицам Шэньчжэня.