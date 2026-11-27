Россия ведет подготовку к следующему раунду переговоров по Украине, однако точных сроков встречи пока нет, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Сроки пока непонятны, но подготовка к переговорам идёт», — сказал Карасин.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков также ранее уточнил, что переговоры России, США и Украины не приостановлены и не замедлились, однако дата следующего раунда пока не определена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне заявил, что Европа согласовала «семерку» для участия в переговорах по Украине. Он отметил, что Европа с ее манерами и намерениями сядет за стол переговоров и тут же «положит на него ноги», России это не надо.