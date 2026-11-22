В Польше начались учения с участием порядка 2800 военных из десяти европейских стран. Манёвры организованы примерно в 100 километрах от украинской границы в рамках «коалиции желающих» для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов оценил это мероприятие и объяснил, зачем его организовала Польша.

По словам эксперта, сама площадка выбрана не случайно.

«Они проводят учения на своей территории, но расстояние до границы выбрано такое, чтобы увеличить напряжённость, чтобы на них обратили внимание в той или иной степени. У Польши русофобия, наверное, в крови, поэтому они в числе первых предлагают свои услуги по размещению того или иного контингента НАТО на своей территории. Второй момент — они все-таки сопредельное государство с Украиной, поэтому могут разместить сначала у себя, а потом тут же перебросить на соседнюю территорию. Для чего проводят? Наверное, пытаются так спровоцировать, вызвать нервозность в РФ на фоне договорённостей, которые обсуждаются между Россией, США и КНР по урегулированию вопросов безопасности в Европе, завершению СВО, ослаблению общей напряженности», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что российская сторона пристально наблюдает за учениями.

«Мы понимаем, что они сейчас отрабатывают взаимодействие внутри этой сборной дивизии и могут, действительно, планировать в будущем произвести ротацию, то есть забросить эти войска и поставить их на какие-то определённые рубежи на территории Украины. Эти учения говорят о том, что со стороны Польши не следует особо ждать в ближайшее время никаких мирных инициатив», — отметил собеседник издания.

Учения в сотне километров от украинской границы — это отработка реального механизма переброски контингента НАТО на Украину под прикрытием «коалиции желающих». Как отметил Попов, своими действиями Варшава пытается вызвать нервозность в России. Нервозности нет, но российская разведка наблюдает за каждым манёвром.