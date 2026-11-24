РФ выразила обеспокоенность поселенческой активностью на западном берегу реки Иордан, а также призвала соблюдать перемирие в секторе Газа. Об этом говорится на сайте российского МИД.

Замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял замгендиректора МИД Израиля Мейрав Эйлон Шахар 24 ноября.

«При обсуждении происходящего в зоне палестино-израильского конфликта с российской стороны подтверждена важность строгого соблюдения достигнутого 10 октября 2025 года режима прекращения огня между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС во избежание новых жертв среди гражданского населения сектора Газа», — сказано в публикации.

Кроме того, в ходе встречи Георгий Борисенко и Мейрав Эйлон Шахар обменялись мнениями о развитии военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, российская сторона выразила обеспокоенность поселенческой активностью на западном берегу реки Иордан. При этом стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений.