Помощник главы российского государства Юрий Ушаков шутливым образом отреагировал на просьбу уточнить, сколько времени потребуется до старта саммита G20 в Майами, чтобы стало известно, поедет ли туда Владимир Путин.

Форум лидеров «двадцатки» пройдёт в Майами 14-15 декабря.

«Минут за 15. Лететь то рядом», — пошутил Ушаков, отвечая на вопрос Telegram-каналу «Юнашев Live».

До этого представитель Кремля отмечал: будет ли российский президент участвовать в мероприятии в Майами, во многом определится по результатам трёхсторонней встречи АТЭС в Шэньчжэне. Она запланирована на 18-19 ноября.