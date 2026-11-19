У российского лидера Владимира Путина было отличное настроение, когда он вышел со встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, встреча глав РФ и США прошла хорошо.
В ходе нее обсуждались темы Украины и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.
«Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта», - рассказал Ушаков.
Он сообщил, что участники встречи не делали каких-то важных заявлений.
Ранее стало известно, что двусторонняя встреча Путина и Трампа продлилась около 50 минут.