У российского лидера Владимира Путина было отличное настроение, когда он вышел со встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча глав РФ и США прошла хорошо.

В ходе нее обсуждались темы Украины и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

«Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту и обсудили некоторые вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений. Ну естественно, затронули непосредственно вопросы урегулирования украинского конфликта», - рассказал Ушаков.

Он сообщил, что участники встречи не делали каких-то важных заявлений.

Ранее стало известно, что двусторонняя встреча Путина и Трампа продлилась около 50 минут.