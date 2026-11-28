Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 1 декабря выступит перед комитетом сената по международным отношениям с закрытым докладом по Украине, следует из расписания комитета.

Начало мероприятия назначено на 14:00 по местному времени (22:00 мск). Брифинг пройдет в помещении № 217 сенатской части центра посетителей Капитолия США. Этот зал используется для закрытых заседаний комитетов, в ходе которых может обсуждаться секретная информация.

Согласно расписанию, Уиткофф станет единственным докладчиком.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва заинтересована в скорейшем прекращении конфликта на Украине путем мирного урегулирования. По словам российского лидера, Россия готова к переговорам, однако не видит готовности к ним со стороны Киева.