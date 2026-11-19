Соединённые Штаты никогда не хотели и не стремятся применять ядерное оружие, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы никогда не хотим его использовать», — сказал президент в интервью телеканалу Fox News.

Он также поддержал идею проведения инспекций в США, РФ и КНР в рамках возможного сокращения ядерных вооружений.

Напомним, 17 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы контроля над вооружениями и стратегической безопасности нуждаются в безотлагательном обсуждении, прежде всего на уровне РФ и США. Пресс-секретарь российского президента пояснил, что обе страны являются двумя крупнейшими ядерными державами.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на проведение ядерных испытаний, введенный СССР в 1990 году.