Президент США Дональд Трамп вновь обратил внимание на серьёзное отставание Америки от России в сфере ледокольного флота. Он высказался об этом во время телефонного разговора с американскими военнослужащими в День благодарения.

Трамп назвал ситуацию «просто смешной». По его словам, за последние 50 лет в США не построили ни одного нового ледокола, и сейчас у страны есть лишь один, причём очень старый.

«У нас всего один ледокол. Это просто смешно. А у России их 48», — отметил Трамп.

При этом он также сообщил, что в ближайшее время США получат ещё 14 ледоколов.

Ранее издание Telegraph писало, что атомные ледоколы России превосходят все аналоги на Западе.