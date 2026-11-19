Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином заявил, что урегулирование конфликта на Украине развивается в верном направлении.

«Я думаю, это развивается в верном направлении», – сказал американский президент.

Он добавил, что уже обсуждал с Путиным украинский кризис на двусторонней встрече на полях саммита АТЭС . По словам хозяина Белого дома, беседа на эту тему была достаточно долгой.

Сегодня в китайском городе Шэньчжэне проходит трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Она стала первой в истории встречей лидеров трех стран.

Путин, Си Цзиньпин и Трамп, как ожидается, обменяются мнениями по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Путин предложил обсудить глобальные связи, энергетическую и продовольственную безопасность. Трамп поднял вопрос о сокращении ядерных вооружений.