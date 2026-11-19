Президент России Владимир Путин предложил лидеру США Дональду Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину обсудить глобальные и региональные связи, продовольственную и энергетическую безопасность. Предложение прозвучала во время начавшейся на полях АТЭС трехсторонней встречи.

«Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую», – сказал глава РФ в начале переговоров.

Путин также указал на общие интересы России, КНР и США в борьбе с международным терроризмом.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости обсудить в ходе переговоров вопрос сокращения ядерных вооружений. Он призвал Москву и Пекин объединить усилия с Вашингтоном по нераспространению ЯО.