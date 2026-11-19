Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал урегулирование конфликта на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином 18 ноября, а на следующий день уделил этой теме много внимания на двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По словам российского лидера, у России и Китая совпадают интересы в вопросе урегулирования региональных конфликтов, в том числе украинского.

«Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече», — рассказал Путин на полях саммита АТЭС.

19 ноября Путин, Си Цзиньпин и Трамп проводят первую в истории трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США.

Ранее издание Le Monde писало, что саммит АТЭС в Шэньчжэне вызвал обеспокоенность в Европе из-за дальнейшей судьбы Украины.