19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Одним из главных событий встречи стали переговоры лидеров России, Китая и США — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Для встреч выбрали государственную резиденцию, а участникам торжественного банкета предложили блюда с символическим оформлением.

Aif.ru собрал закулисные детали саммита: от рабочего завтрака и рассадки лидеров до меню и истории особой резиденции.

Рабочий завтрак Путина и Си Цзиньпина: что означает встреча в таком формате

Во вторник, 17 ноября, Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» состоялись российско-китайские переговоры с участием представительных делегаций. После официальной встречи президенты РФ и КНР продолжили общение за рабочим завтраком.

Во встрече также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Китая Ван И и секретарь Секретариата ЦК КПК Цай Ци.

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Эксперт по этикету и деловым коммуникациям Екатерина Богачева объяснила, что протокольные завтраки, обеды и ужины обычно включают в программу мероприятия заранее. По ее словам, такой формат может свидетельствовать о внимании принимающей стороны к зарубежным делегациям. Кроме того, двусторонний завтрак позволяет лидерам обсудить дополнительные вопросы и может подтверждать достигнутые договоренности.

При этом, подчеркнула Богачева, оценивать статус переговоров только по формату завтрака нельзя. Однако обстановка и организация встречи указывают на то, что мероприятие было тщательно подготовлено.

«Мы можем видеть, что это продуманное мероприятие с большим количеством декора, в довольно дружеской обстановке. На завтраке присутствуют также министр иностранных дел РФ Лавров и помощник президента Ушаков, лидеры сидят рядом, и это значит, что они будут вести какую-то беседу», — добавила Богачева.

Эксперт также обратила внимание на рассадку участников.

«Понятно, что общение идит через переводчиков, но наш президент сидит справа от китайского лидера. Правая сторона — это всегда самое почётное место. Действительно, иногда располагают гостя напротив, но чаще это связано с особенностью конкретного места», — пояснила эксперт.

Символы в меню: чем угощали Путина, Си Цзиньпина и Трампа на банкете АТЭС

Первый день саммита АТЭС в Шэньчжэне завершился торжественным банкетом. Перед его началом Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и приняли участие в совместном фотографировании.

Меню ужина с участием лидеров Китая, России и США опубликовала газета South China Morning Post. Особое внимание при его составлении уделили символике. Шэньчжэнь называют не только китайской Кремниевой долиной, но и Пэнчэном — «городом птицы Пэн». Это мифологическое существо, которое, согласно легендам, способно преодолевать огромные расстояния одним взмахом крыльев. Поэтому ингредиенты холодных блюд выложили в форме птицы.

Гостям подали морского окуня на пару с соевым соусом, говяжьи стейки с грибами, сморчками, мини-пак-чоем и каштанами. В меню также вошли кантонские димсамы — пельмени из рисового теста с различными начинками, суп из красной фасоли с семенами лотоса, пирожные, мороженое и свежие фрукты.

Из напитков предложили традиционный чай, красное и белое вино местного производства, а также ледяное вино из личи. Для его изготовления тропические плоды сначала замораживают, а затем отправляют под пресс.

Во время банкета Си Цзиньпин произнес тост.

«Сегодня вечером побережье Южно-Китайского моря сияет огнями, а Шэньчжэнь купается в ярких красках осени»… Глава Китая напомнил, что когда-то Шэньчжэнь был рыбацкой деревушкой, а стал мегаполисом, полным инноваций. «Мы преодолели горы и моря, чтобы объединиться», — обратился он к участникам АТЭС, пожелав здоровья им и их семьям.

Трамп заявил, что рад видеть Путина

На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне также состоялась двухстронняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. При приветствии лидеры пожали друг другу руки. Президент США сказал российскому коллеге, что рад его видеть, и отметил, что они давно поддерживают хорошие отношения.

«У нас на протяжении многих лет хорошие отношения, мы давно знаем друг друга. Думаю, что много замечательных вещей могут получиться из этого (встречи — прим.ред.) или, во всяком случае, начаться», — заявил Трамп.

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Особая вилла: где проходят переговоры лидеров трех стран

Одной из главных дипломатических площадок саммита АТЭС в Шэньчжэне стала государственная резиденция «Цилинь Шаньчжуан». Именно здесь запланирована трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Государственная резиденция и гостиничный комплекс расположены в северо-западной части особой экономической зоны Шэньчжэня, у подножия горы Цилинь. Комплекс предназначен для официальных приемов, встреч представителей китайского руководства и зарубежных делегаций.

Название резиденции переводится как «горная усадьба цилиня». Цилинь — мифологическое существо, которое нередко называют китайским единорогом. Его образ связывают с долголетием, благополучием и благоприятными событиями. Так же называется и гора, расположенная рядом с комплексом.

Резиденция начала работу 17 июня 1997 года. Она состоит из нескольких вилл, построенных в европейском архитектурном стиле. На территории находятся более 20 ресторанов и свыше 20 конференц-залов, предназначенных для переговоров и официальных мероприятий. Комплекс окружен природным ландшафтом: неподалеку расположены Лебединое озеро, поле для гольфа Сили и Шэньчжэньский парк дикой природы.

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Для российско-китайских переговоров 18 ноября была выбрана вилла «Цилиньюань», входящая в состав резиденции. Однако сама «Цилинь Шаньчжуан» стала площадкой и для более масштабного дипломатического события — встречи лидеров России, Китая и США.

За годы существования резиденция неоднократно принимала высокопоставленных зарубежных гостей. В 1997 году комплекс готовили к возможному прибытию председателя КНР Цзян Цзэминя и премьера Госсовета Ли Пэна накануне передачи Гонконга Китаю. В январе 2006 года здесь останавливался руководитель КНДР Ким Чен Ир во время неофициальной поездки по Китаю.

В мае 2008 года в резиденции проходили закрытые переговоры представителей китайских властей с посланниками далай-ламы. В июне 2016 года на ее территории состоялась международная конференция, посвященная инновациям и предпринимательскому образованию.

Впервые в истории: о чем могут говорить лидеры России, Китая и США

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа стала первой в истории очной встречей лидеров России, Китая и США в таком формате. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Это первая в истории личная встреча глав государств Китая, России и США. <…> Укрепление взаимодействия, урегулирование разногласий и стабилизация отношений Китая, России и США отвечают интересам всех трех стран, соответствуют ожиданиям международного сообщества и способствуют стабилизации мировой обстановки, а также развитию диалога и сотрудничества», — отметила она.

Переговоры проходят в специально подготовленном зале государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Лидеры разместились за круглым столом с цветочной композицией в центре. За креслами установлены флаги России, США и Китая. Зал украшает полотно с изображением горного пейзажа в традиционном китайском стиле.

Ожидается, что главы государств обсудят вопросы стратегической стабильности. Москва также не исключала, что участники переговоров затронут ситуацию на Украине.