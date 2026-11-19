Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости совместных усилий Москвы, Пекина и Вашингтона для борьбы с распространением ядерного вооружения. Об этом он сообщил на трехсторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.

«Очень важно, чтобы мы сотрудничали в борьбе с угрозой распространения ядерного оружия в других государствах», — сообщил Трамп.

Американский президент также отметил, что сокращение ядерных вооружений представляет собой сложную задачу.

«Это трудная задача», — подчеркнул он.

Первая в истории трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая проходит на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.