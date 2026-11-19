На саммите АТЭС в Китае проходит трехстороння встреча лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Главной темой встречи стали глобальная безопасность и украинский конфликт.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, чего ожидать от этой встречи.

«Эта встреча открывает новый этап, потому что три этих государства являются сейчас самыми сильными, самыми влиятельными... Центр политической жизни окончательно перенесен в Азиатско-Тихоокеанский регион. Трехсторонняя встреча символизирует это. И второй момент, если будут достигнуты решения у каждой из сторон, то, действительно, может быть снижена напряженность и во всем мире, и в наших отношениях, и можно будет щупать какие-то пути более разумной организации экономической, торговой, финансовой деятельности», — сказал Климов.

Он при этом рекомендовал не ожидать именно от этой встречи каких-то глобальных решений.

«Знаете, были разные встречи, и российско-американские, и российско-китайские, и китайско-американские в последние десятилетия. Но чтобы три стороны встречались без посторонних, в таком составе, это действительно говорит о радикальном изменении соотношения сил в мире. Когда англосаксы встречали с представителями Советского Союза, то соотношение сил было два к одному, сейчас это соотношение между стратегическими партнерами Россией, Китаем и США, которые оппонируют и нам, и китайцам, изменилось в сторону один к двум. И я думаю, что в Вашингтоне это понимают. Только существа, сидящие в Европе и Британии, никак не могут этого уяснить», — подытожил Климов.