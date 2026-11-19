В состав американской делегации на переговорах Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бесент и глава Минторга Говард Латник. Об этом свидетельствует трансляция встречи, проходившей в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Среди других участников со стороны США были руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, торговый представитель Джеймисон Грир и посол Вашингтона в Пекине Дэвид Пердью.

Китай на переговорах представляли министр иностранных дел Ван И, секретарь Секретариата ЦК КПК Цай Ци и вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн.

Встреча прошла в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В объединение входят 21 страна региона, в том числе Россия.