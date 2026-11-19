Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Встреча проходит в резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Ожидается, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, включая трехстороннее сотрудничество и его влияние на международную ситуацию. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, одной из тем переговоров, вероятнее всего, станет урегулирование украинского конфликта.

В начале переговоров Путин поблагодарил китайского лидера за организацию встречи и предложил обсудить глобальные и региональные вопросы, в том числе энергетическую безопасность. По словам российского президента, РФ, Китай и США могут внести вклад в укрепление мировой стабильности благодаря конструктивному сотрудничеству.

Си Цзиньпин назвал встречу лидеров трех стран первой в истории и имеющей новаторское значение. Он подчеркнул, что согласие между крупными державами способствует миру, тогда как конфронтация ведет к хаосу.

Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Россию, Китай и США к диалогу и заявил о готовности взаимодействовать ради лучшего будущего.

В переговорах также участвуют глава Минобороны России Андрей Белоусов, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина уже назвали исторической.