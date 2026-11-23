Лидер США Дональд Трамп выразил надежду, что Пекин дополнительно приобретет у корпорации Boeing 250 воздушных судов. По его словам, это станет дополнением к 250 лайнерам, которые уже были реализованы ранее.

«Кстати, я уже продал Китаю 250 самолетов Boeing, и думаю, что они купят еще 250», - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Данное заявление прозвучало через несколько дней после того, как Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча состоялась на полях саммита АТЭС, проходившего в Шэньчжэне.

Ранее, в мае, по результатам пекинского саммита американский президент уже сообщал о предварительной договоренности с китайской стороной. Речь шла о покупке 200 лайнеров Boeing, оснащенных двигателями General Electric. В октябре генеральный директор авиастроительной корпорации Келли Ортберг вносил уточнение: майские заявления свидетельствовали лишь об интересе Китая, а не о заключении твердого контракта.