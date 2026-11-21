На пятничной пресс‑конференции в Белом доме произошёл напряжённый эпизод с участием президента США Дональда Трампа и журналистки телеканала NBC.

Когда глава государства уже подходил к завершению выступления, репортёр попыталась задать вопрос, выкрикнув его из зала.

«Вы очень грубый человек, я с вами не разговариваю. Вы не должны сидеть в первом ряду, вы должны сидеть на последнем», — ответил ей президент.

Ранее президент США также заявил, что рассмотрит возможность назначения рэперши Ники Минаж на должность пресс-секретаря Белого дома.