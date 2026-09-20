Трамп допустил встречу с президентом Ирана на полях Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналист Fox News Трей Йингст.

По словам журналиста, он спросил Трампа, готов ли тот встретиться с Пезешкианом во время Генассамблеи. Американский президент, как передал Йингст, ответил, что, вероятно, будет открыт к такой встрече.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты одобрили выдачу въездных виз иранской делегации во главе с президентом Масудом Пезешкианом для участия в предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.