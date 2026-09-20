Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
486

Макрон прокомментировал карту с флагом США на французских территориях

JULIEN DE ROSA / Reuters
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о принадлежности Сен-Пьера и Микелона Франции. Так он отреагировал на опубликованную президентом США карту, на которой архипелаг обозначен как американская территория. Об этом сообщает газета 20 Minutes.

Макрон сделал это заявление во время визита в Сен-Пьер и Микелон. Он подчеркнул, что принадлежность архипелага Франции является очевидным фактом, и добавил, что не намерен ежедневно повторять эту аксиому из-за «возникающих у некоторых людей странных идей».

Двухдневная поездка французского лидера на архипелаг имеет выраженный геополитический характер. В ходе визита Макрон примет в Сен-Пьере премьер-министра Канады Марка Карни, который впервые посетит территорию, расположенную всего в нескольких километрах от канадского побережья. По словам президента Франции, это должно послать сильный сигнал.

Помимо внешнеполитической повестки, Макрон намерен встретиться с жителями Сен-Пьера и Микелона, где проживают около 5,8 тысячи человек, и ответить на их вопросы.

Кроме того, Макрон должен объявить о мерах по укреплению военного присутствия Франции на архипелаге. Сейчас там базируется только один старый патрульный корабль, замена которого давно откладывается.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаВ миреЭммануэль МакронСен-Пьер и МикелонСШАФранция
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть