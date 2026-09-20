Макрон прокомментировал карту с флагом США на французских территориях

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о принадлежности Сен-Пьера и Микелона Франции. Так он отреагировал на опубликованную президентом США карту, на которой архипелаг обозначен как американская территория. Об этом сообщает газета 20 Minutes.

Макрон сделал это заявление во время визита в Сен-Пьер и Микелон. Он подчеркнул, что принадлежность архипелага Франции является очевидным фактом, и добавил, что не намерен ежедневно повторять эту аксиому из-за «возникающих у некоторых людей странных идей».

Двухдневная поездка французского лидера на архипелаг имеет выраженный геополитический характер. В ходе визита Макрон примет в Сен-Пьере премьер-министра Канады Марка Карни, который впервые посетит территорию, расположенную всего в нескольких километрах от канадского побережья. По словам президента Франции, это должно послать сильный сигнал.

Помимо внешнеполитической повестки, Макрон намерен встретиться с жителями Сен-Пьера и Микелона, где проживают около 5,8 тысячи человек, и ответить на их вопросы.

Кроме того, Макрон должен объявить о мерах по укреплению военного присутствия Франции на архипелаге. Сейчас там базируется только один старый патрульный корабль, замена которого давно откладывается.