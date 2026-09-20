Daily Mail: Трамп готовится к 81-й сессии Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп совместно с профильными чиновниками проводит консультации по вопросам нацбезопасности в преддверии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Daily Mail.



«Трамп готовится к Генассамблее ООН... со своей командой по нацбезопасности», — говорится в сообщении.



Рабочие встречи в рамках подготовки к международному мероприятию проходили в загородной резиденции американского лидера в Кемп-Дэвиде. Ожидается, что на грядущем саммите Дональд Трамп уделит особое внимание внешней политике США.



По информации журналистов, в ходе своего выступления в ООН президент США намерен выступить с жесткой критикой в адрес ключевых игроков на мировой арене.



Напомним, 81-я сессия Генассамблеи ООН открылась 8 сентября 2026 года в Нью-Йорке. С 22 по 26 сентября будут проводится ежегодные прения, в которых примут участие главы государств и министры.