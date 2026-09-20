Трамп запретил CNN, Politico и MS NOW доступ в Белый дом

Президент США Дональд Трамп запретил журналистам CNN, Politico и телеканала MS NOW доступ в Белый дом. На следующий день после объявления об ограничениях представителей всех трех СМИ не пропустили в президентскую резиденцию, а их аккредитационные пропуска изъяли. Об этом сообщает Reuters.

О своем решении Трамп ранее объявил в Truth Social. Американский лидер обвинил эти СМИ в регулярном распространении материалов, которые он называет «фейковыми новостями». Позже в Овальном кабинете президент пояснил, что запрет не связан с какой-либо одной публикацией, а стал следствием накопившихся претензий к работе редакций.

Изначально было неясно, будет ли ограничение применяться на практике: в день заявления журналисты CNN продолжали работать в Белом доме. Однако 19 сентября корреспондентам CNN, Politico и MS NOW уже отказали во входе. Редакции выступили против решения администрации и заявили, что продолжат освещать ее деятельность.

CNN входит в число телевизионных сетей, журналисты которых традиционно участвуют в президентском пресс-пуле.

Ранее Трамп допускал расширение списка СМИ, которым могут закрыть доступ в Белый дом. В частности, он упоминал The New York Times и The Washington Post.