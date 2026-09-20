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Трамп хочет сделать из Триумфальной арки в Вашингтоне военный комплекс

www.globallookpress.com
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Планируемая к постройке в Вашингтоне Триумфальная арка может стать военным комплексом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях.

По словам главы Белого дома, такое решение было принято по просьбе военнослужащих США и в целях национальной безопасности.

«Я согласился переоборудовать величественную триумфальную арку в военный комплекс высшего класса», — заявил Трамп.

Трамп отметил, что в комплексе можно будет размещать и хранить большое количество беспилотников для их оперативного применения. Он также добавил, что на крыше и площади сооружения планируется разместить снайперов, для которых там же будут храниться большие запасы боеприпасов.

Триумфальную арку в Вашингтоне планируется возвести рядом с Арлингтонским национальным кладбищем. Строительство приурочено к 250-летию подписания Декларации независимости США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен назначить нового советника по вопросам искусственного интеллекта.
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ПолитикаДональд Трампвоенный комплексВашингтонСШАТриумфальная арка
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