Женщины получили 40,8% мест в Народной скупщине Сербии нового созыва. Как сообщает портал Telegraf, этот показатель стал максимальным с 1990 года, когда в стране была введена многопартийная система. Всего представительницы женского пола заняли 102 из 250 депутатских кресел.

В правящей фракции Студенческого списка доля женщин составляет 43,6%, тогда как среди представителей оппозиционной Сербской прогрессивной партии этот показатель достиг 39,8%. При этом все семь мандатов, выделенных представителям национальных меньшинств, получили мужчины.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии прошли 25 октября. Победу на них одержал Студенческий список, который получил достаточно мест для самостоятельного формирования правительства. Новый состав парламента продемонстрировал рекордное представительство женщин за всю историю многопартийной системы страны.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц может согласиться на выдвижение представительницы ХСС Ильзе Айгнер на должность президента Германии, но рассчитывает получить уступки. Таким образом, президентом Германии впервые в истории может стать женщина.