Таиланд готов применить санкционные меры в отношении этнических повстанческих группировок, удерживающих контроль над частью приграничных территорий Мьянмы, из-за систематического отравления пограничных рек мышьяком. С таким предупреждением в субботу, 28 ноября, во время еженедельного телеобращения к гражданам выступил глава таиландского правительства Анутхин Чанвиракун.

Экологическая угроза возникла вследствие неконтролируемой кустарной разработки месторождений золота и редкоземельных металлов на сопредельной территории. Чтобы защитить здоровье жителей королевства, таиландское оборонное ведомство уже с ближайшего понедельника и до особого распоряжения полностью заблокирует вывоз в приграничные районы Мьянмы любых химических реагентов, применяемых в горнорудной промышленности.

«Эта мера направлена на затруднение деятельности объектов горнодобычи в верховьях пограничных рек Кок, Сай и Руак. Мы продолжим дипломатические переговоры с нашими соседями. Но если продолжится нанесение вреда таиландским сообществам, живущим по берегам этих рек с таиландской стороны, правительство готово запретить ввоз в Таиланд продукции этих горнорудных операций и рассмотреть вопрос о санкциях», — подчеркнул премьер-министр.

Накануне проблема токсичных сбросов обсуждалась в Бангкоке на заседании совместной рабочей группы Таиланда и Мьянмы с участием посла КНР. Стороны согласовали годичный мониторинг воды в двенадцати пограничных точках, который стартует на рубеже 2027–2028 годов. По данным Минприроды Таиланда, концентрация мышьяка в пограничных реках остается высокой, поэтому для жителей бурят артезианские колодцы. Опасное загрязнение уже отражается на местной фауне.

Ранее в ноябре в тайской части реки Меконг рыбаки начали массово вылавливать так называемых «сомов-зомби» с язвами, волдырями и наростами, передавал aif. Экологи связывают мутации с работой горнодобывающих рудников в верховьях, из-за которых концентрация мышьяка в воде в 2024–2026 годах превысила норму в три-четыре раза.