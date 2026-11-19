Согласно декларации, лидеры государств АТЭС нацелены на то, чтобы эта ключевая платформа экономического взаимодействия стала действенной «фабрикой идей».

Документ, принятый главами экономик форума АТЭС в 2026 году, размещён на сайте Кремля.

В тексте декларации подчёркивается приверженность участников АТЭС статусу этой структуры как главной площадки для экономического сотрудничества в регионе. Её работа, как отмечается, строится на добровольных принципах, не предполагающих обязательной силы и ориентированных на достижение консенсуса. Кроме того, лидеры заявляют о намерении и далее способствовать тому, чтобы АТЭС превращался в более современную, результативную и эффективную «фабрику идей».

Встреча на высшем уровне в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества организована в Шэньчжэне (Китай) 18-19 ноября. Участниками АТЭС являются 21 государство Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия. На эти страны, как указал президент России Владимир Путин, приходится свыше 60% общемирового ВВП, 36% населения планеты и половина мировой торговли.