Совет Евросоюза принял решение о выделении миллиарда евро на поставки вооружений Украине, говорится на сайте структуры ЕС.

«Совет принял два решения, позволяющих предоставить Украине новую военную помощь в рамках Европейского фонда мира на сумму миллиард евро», — сказано в публикации.

Как отмечается, меры предусматривают поставку БПЛА, средств ПВО, боеприпасов, радиоэлектронного оборудования, радиолокационных систем и взрывчатых веществ до конца 2027 года.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию. В Кремле заявляли, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует переговорам.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия пока не может поставлять Украине зенитные ракетные комплексы Patriot из-за риска ослабления собственной обороны.