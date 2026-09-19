Швейцария передала Украине 30 генераторов

Швейцария передала Украине 30 дизельных генераторов. Об этом сообщило украинское Министерство энергетики.

По данным ведомства, оборудование со складов энергетических хабов в первой половине сентября направили в Киев, а также Киевскую, Полтавскую, Одесскую и Черкасскую области.

Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов призвал жителей Киева перед наступлением зимы запастись генераторами и пауэрбанками.

Прошлой зимой на Украине происходили продолжительные отключения электроэнергии и отопления на фоне повреждений энергетической инфраструктуры. Представители украинских властей предупреждали, что предстоящий зимний период может оказаться сложнее предыдущего.

Мощность энергосистемы Украины сейчас составляет около 12 ГВт, тогда как зимой необходимо 18–19 ГВт.

Ранее сообщалось, что западные дипломаты, мнение которых приводило издание The Economist, допускали серьезные проблемы с электро- и теплоснабжением Киева предстоящей зимой.